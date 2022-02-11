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11февраля
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сегодня, 14:41 3

Реестр мемориальных деревьев сформировали в Амурской области

В списке оказалось 90 посадок

Реестр мемориальных деревьев сформировали в Амурской области
Фото: pixabay.com

В Приамурье в рамках Всероссийской акции «Мемориальные деревья России» собрана информация о деревьях, парках и аллеях, высаженных на территории области в память о значимых исторических событиях, выдающихся людях или высаженных известными личностями.

В список вошло 90 посадок. Большинство из них посвящены Победе в Великой Отечественной войне.

В селе Овсянка Зейского района есть парк в честь 20-летия Победы в Великой Отечественной войне, посаженный в 1965 году комсомольцами Овсянковской школы возле памятника Герою Советского Союза Г. П. Клепикову. В селе Лермонтовка Тамбовского района – сосновый сквер в честь 35-летия Великой Победы.

В 2021 году в сквере Памяти города Зеи заложена «Аллея фамильных деревьев ветеранов боевых действий» в память о земляках, состоящая из 38 саженцев боярышника, яблони, рябинника рябинолистного и клена.

В мае 2000 года литераторы Свободного посадили кедр в память о дальневосточном поэте Петре Комарове. В последующем в течение нескольких лет литераторы города посадили именные деревья разных пород, в том числе берёзу в честь Юлии Шестаковой, дуб Бориса Машука. Территория под названием «Аллея литераторов» сегодня насчитывает около 80 деревьев.

В Свободном расположена «Аллея артистов», заложенная в 2005 году в рамках кинофорума «Амурская осень» у кинотеатра «Юность» известными актерами.

В 2017 году в Циолковском в память о первом пуске с космодрома Восточный посажена березовая «Аллея первых».

В Благовещенске заложена «Аллея памяти В. В. Белоглазова». Ежегодно с 2005 года возле Центра эстетического воспитания детей имени В. В. Белоглазова воспитанниками хореографического ансамбля «Ровесник» высаживается по одному саженцу в память об основателе ансамбля и его художественном руководителе.

В Городском парке культуры и отдыха Благовещенска можно найти мемориальное дерево Муравьева-Амурского: маньчжурский орех был посажен потомком графа Василием Сергеевичем Муравьевым-Амурским и его супругой в сентябре 2013 года.

Возле Амурского технического колледжа в Шимановске растёт мемориальное дерево в честь Героя Советского Союза В. А. Конева. Липа посажена учащимися колледжа в 2015 году в память о Викторе Александровиче Коневе, Герое Советского Союза, уроженце Шимановска.

В результате акции планируется сформировать всероссийский реестр «Мемориальных деревьев России», сообщает портал правительства Приамурья.

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#жизнь #культура #природа

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Комментарии
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  • Иллона

    Иллона
    2 часа назад

    а как же сосны Алексеевской гимназии? Ведь выпускники 1941 года высаживали, перед тем как иути на войну...

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    И "Пушкинский дуб" в Дендрарии надо включить.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Имамеевские липы, если приживутся, тоже туда)) Значимое городское событие - впервые в город завезли в таком масштабе зарубежные саженцы.

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