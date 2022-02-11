Григорий Лепс после развода стал самым дорогим российским артистом

После развода Лепс и его бывшая жена по-прежнему проживают в одном элитном подмосковном посёлке. Анна с детьми занимает основной дом, а Григорий поселился в особняке-студии, расположенном напротив.

Один из друзей Шаплыковой рассказал, что певец пытается вернуть жену, но она пока возвращаться не хочет. Однако Новый год бывшие супруги, а также их дети отметили вместе в своём загородном доме.

Приятель Лепса, промоутер Евгений Морозов рассказал, что семейная драма пошла на пользу доходам артиста. По его словам, после развода Григорий стал самым дорогим российским исполнителем. До развода частный концерт Лепса стоил 50 тысяч долларов, но в этом году стоимость его выступления поднялась до 220 тысяч долларов, что составляет 17 миллионов рублей.

Морозов считает, что певец всё-таки помирится с женой. Анна умная женщина и понимает, что у творческого человека могут быть увлечения.