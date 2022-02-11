В Благовещенске осудили мужчину за кражу денег с карты

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В январе 2020 года мужчина нашел на тротуаре в Благовещенске банковскую карту. Заметив, что она имеет бесконтактную систему оплаты, амурчанин решил похитить деньги, сообщает пресс-служба городского суда.

Злоумышленник осуществил покупку в магазине «Продукты 24» на 236 рублей, затем на 500 и 854 рубля в «Винлабе». Потом на 842 рубля в торговом доме «Аляска», несколько раз оплатил проезд на автобусе, а также расплатился в «Кэш энд Керри». За два дня в общей сумме он потратил более 10 тысяч рублей.

Подсудимый полностью признал вину. От потерпевшей поступило заявление о прекращении уголовного дела, так как мужчина возместил причиненный ущерб, и они примирились.

Суд признал благовещенца виновным в совершении преступления и назначил ему 1,5 года лишения свободы. Наказание условное с испытательным сроком 2 года. Однако в итоге наказание сняли из-за примирения сторон.