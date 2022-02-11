В Шимановске при пожаре пострадала женщина

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В Шимановске этой ночью загорелся жилой дом в переулке Пограничном. Сообщение о пожаре поступило 11 февраля в 03:39.

К месту вызова отправились спасатели пожарно-спасательной части № 9: шесть человек и две единицы техники. Через шесть минут после прибытия пожарным удалось локализовать огонь.

Сообщается, что при пожаре пострадала женщина 1980 года рождения. Амурчанка доставлена в Шимановскую больницу.

Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает управление МЧС России по Амурской области.