По итогам 10 февраля Россия – девятая в медальном зачёте Олимпиады

Четверг, 10 февраля, оставил нескольких российских спортсменов в шаге от олимпийских наград. Всего было разыграно восемь комплектов медалей. Сборная Германии лидирует в медальном зачёте, выиграв шесть золотых медалей. Россия опустилась на девятую строчку – у нашей сборной два золота, три серебра и шесть бронзовых наград.

На Олимпийских играх в Пекине состоялись дебютные соревнования в новом виде спорта – акробатический фристайл в смешанных командах. Фаворитом считалась команда Китая, но американская команда вырвала победу у лидеров и получила золотые медали.

В суперкомбинации по горным лыжам победил австриец Йоханнес Штрольц, который повторил достижение своего отца 34-летней давности, и стал олимпийским чемпионом.

В индивидуальной гонке на 10 километров золото завоевала норвежка Тереза Йохауг. Россиянку Наталью Непряеву от бронзовой медали отделили обидные 0,1 секунды. Юлия Ступак стала в гонке седьмой, а Татьяна Сорина замкнула десятку.

В произвольной программе фигурного катания среди мужчин олимпийским чемпионом стал Нэтан Чен. Лучший среди российских фигуристов Евгений Семененко стал восьмым.

В сноуборд-кроссе среди мужчин фаворитом был спортсмен из Канады, но золото получил австриец Алессандро Хеммерле. Наш спортсмен Даниил Донских по результатам фотофиниша не был допущен в четвертьфинал.

В женских соревнованиях хафпайп на сноуборде олимпийской чемпионкой стала американка Хлоя Ким, которая завоевала главную награду на второй Олимпиаде подряд.

Ирен Схаутен из Нидерландов заняла первую ступень олимпийского пьедестала в конькобежном спорте на дистанции пять тысяч метров. Россиянка Наталья Воронина стала только шестой.

Отрыв в 0,313 секунды лишил россиян бронзы в смешанной командной эстафете по санному спорту. Олимпийским чемпионом стала команда из Германии.

Также 10 февраля мужская команда по классическому кёрлингу из России встречалась с хозяевами Олимпиады. Встреча была напряжённой, команда из Китая лидировала. Но последний бросок нашего скипа Сергея Глухова решил итог встречи досрочно. Со счётом 7:4 россияне победили.

Женская сборная не смогла порадовать таким же результатом и уступила американкам со счётом 3:9.

Прошли первые соревнования по скелетону. Александр Третьяков и Евгений Рукосуев показали одинаковый результат и делят четвёртую строчку. Медали будут разыграны 11 февраля.

По итогу соревнований в четверг первую строчку с шестью золотыми и тремя серебряными медалями занимает Германия. Второе место у Норвегии (пять золотых, три серебряных и четыре бронзовых медали). Третьей стала Австрия (четыре золота, пять серебряных медалей и четыре бронзы).

Россия пока лишь девятая с двумя золотыми, тремя серебряными и шестью бронзовыми наградами. Новый олимпийский день не принёс нашей команде наград. Китай на домашней Олимпиаде находится на седьмой строчке (три золота и три серебра), а команда США поднялась на четвёртое место (четыре золотых, пять серебряных и одна бронзовая медаль).

11 февраля с участием команды Российского олимпийского комитета разыгрывается шесть комплектов наград.

В горнолыжном спорте проходит финал супергиганта среди женщин, в котором принимает участие Юлия Плешакова.

В классической индивидуальной гонке среди мужчин на 15 километров участвуют четверо россиян – Алексей Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Илья Семиков.

В конькобежном спорте у мужчин на дистанции 10 тысяч километров болельщики возлагают надежды на Александра Румянцева.

В биатлоне, в спринте на 7 километров, российскую женскую сборную представляют Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Светлана Миронова.

В женском шорт-треке на тысячу метров проходят четвертьфиналы, где стоит поболеть за российских спортсменок Анну Вострикову и Екатерину Ефременкову.

Третий и четвёртый заезды скелетона определят, попадут ли Александр Третьяков, Евгений Рукосуев и Даниил Романов в финал соревнований.

11 февраля начинаются соревнования по скелетону у женщин. Российскую сборную представляют Елена Никитина, Юлия Канакина и Алина Тарарыченкова.

В командном шорт-треке в эстафете на дистанции пять тысяч метров за выход в финал поберется российская команда. В кёрлинге наши ребята (и женская, и мужская сборные) встретятся с командами из Швейцарии, а хоккеистов ждёт матч с Данией.

День обещает возможность российским спортсменам порадовать своих болельщиков и пополнить копилку олимпийскими наградами.