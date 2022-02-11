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11февраля
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Писатель Олег Рой рассказал о трагической гибели 18-летнего сына

Олег Рой после смерти сына несколько месяцев жил на его могиле

Писатель Олег Рой рассказал о трагической гибели 18-летнего сына
Фото: labirint.ru

18-летний сын Олега Роя трагически погиб 13 лет назад. Недавно писатель поделился тяжёлыми воспоминаниями и рассказал, как умер его наследник, сообщает «Смотрим».

18-летний Евгений погиб, наряжая ёлку, чтобы встретить Рождество с отцом. По нелепой случайности юноша выпал из окна. Однако причиной его смерти стали не травмы, а сильное переохлаждение, которое он получил из-за равнодушия людей.

В студии передачи «Судьба человека» Рой рассказал, что сын, вероятно, решил повесить макушку на ёлку. Она была высокая, и Евгений встал на стул между стеной и окном. Видно, стул сломался, юноша ухватился за ёлку и вместе с ней выпал с третьего этажа.

Он упал на кусты, поэтому не получил смертельных травм. Однако была зима, а он был в шортах и футболке, из-за чего получил сильное переохлаждение. Евгений звал на помощь, но соседи решили, что кричит пьяница, и никто не вышел.

Писатель рассказал, что в больнице сыну должны были ампутировать обе кисти рук и ступни. Когда Рой приехал к нему, Евгений был в коме. Врачи три раза выводили юношу из комы, и отцу удалось поговорить с ним. Олег пообещал сыну, что всё будет хорошо, но в ту же ночь его не стало.

Рой признаётся, что долго переживал потерю наследника. Несколько месяцев после его смерти Олег жил на могиле Евгения, изредка уходя погреться в машину. Друзья привозили ему бензин, еду и чистую одежду.

Такой образ жизни привёл к болезни писателя, у него парализовало половину лица. В очень тяжёлом состоянии Роя увезли в Швейцарию, где врачи помогли ему встать на ноги. Но Олег до сих пор каждый день вспоминает о сыне.

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#дети #СМИ #шоу-бизнес

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