Троих дебоширов сняли с рейса Екатеринбург – Благовещенск

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Самолёт рейсом Екатеринбург – Благовещенск не смог вылететь в столицу Амурской области из-за трех дебоширов. Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, мужчины начали буянить, едва поднявшись на борт.

В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово поступило сообщение, что самолёт возвращается на стоянку. Полицейские установили, что трое пассажиров находятся (по внешним признакам) в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины нецензурно выражались, а один из них отказался застегнуть ремень кресла.

Сотрудники линейного отдела доставили хулиганов в дежурную часть. 21-летний житель Тамбовской области и 43-летний житель Московской области привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, а 39-летнего жителя Удмуртии оставили до вытрезвления. После этого его привлекли к административной ответственности и за мелкое хулиганство, и за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте.