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11февраля
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сегодня, 12:21 4

Троих дебоширов сняли с рейса Екатеринбург – Благовещенск

Мужчины матерились и отказывались пристёгиваться

Троих дебоширов сняли с рейса Екатеринбург – Благовещенск
Фото: travelask.ru/Роман Чуйко

Самолёт рейсом Екатеринбург – Благовещенск не смог вылететь в столицу Амурской области из-за трех дебоширов. Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, мужчины начали буянить, едва поднявшись на борт.

В дежурную часть линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово поступило сообщение, что самолёт возвращается на стоянку. Полицейские установили, что трое пассажиров находятся (по внешним признакам) в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины нецензурно выражались, а один из них отказался застегнуть ремень кресла.

Сотрудники линейного отдела доставили хулиганов в дежурную часть. 21-летний житель Тамбовской области и 43-летний житель Московской области привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство, а 39-летнего жителя Удмуртии оставили до вытрезвления. После этого его привлекли к административной ответственности и за мелкое хулиганство, и за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • DrDimon

    DrDimon
    5 часов назад

    "мужчины начали буянить, едва взойдя на борт"

    В таком случае, пассажирам этого рейса сильно повезло. Если бы это случилось после отрыва от полосы - все было бы намного интереснее.

  • Егорий

    Егорий
    4 часа назад

    Вахтовики... На каждом втором рейсе в Благовещенск последнее время нечто в таком роде происходит

  • Токарев

    Токарев
    3 часа назад

    Почему пьяных вообще допустили на борт

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 час назад

    Выпил - сиди спокойно.

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