Куда сходить на выходных в Благовещенске

Наступила очередная пятница, а это значит, что самое время узнать, чем можно занять себя на предстоящих выходных. Амур.инфо предлагает подборку основных событий в мире спорта, культуры и полезного досуга.

Спорт

12 февраля на спортивной базе «Россия» в посёлке Моховая падь пройдёт самое массовое спортивное мероприятие в России «Лыжня-2022». Лыжные забеги стартуют в 12:00.

11 и 12 февраля лучшие мужские команды поборются за медали и кубки на чемпионате Благовещенска по баскетболу – сезон 2021-2022. Соревнования пройдут на базе СК «Аметис».

Первенство ДФО по спортивной борьбе среди юношей и девушек до 18 лет пройдет 11-13 февраля на базе спорткомплекса «Юность».

III этап традиционного открытого чемпионата города Благовещенска «Любительское авторалли 2022 года» состоится 12 февраля на Чигиринском водохранилище время

12 февраля на базе благовещенской школы № 26 пройдёт первый этап Кубка города Благовещенска по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях. Соревнования начнутся в 11:40.

12-27 февраля любители шахмат смогут померяться силами на шахматной доске на Чемпионате города Благовещенска по классическим шахматам – I лига Клуба «Ход Конём».

II этап чемпионата города Благовещенска по зимнему дрифту «Зимний кубок 2022» пройдёт 12 и 13 февраля в районе переулка Затонского, 1/1, (берег реки Зея).

12 и 13 февраля в Моховой Пади пройдёт XVI турнир по хоккею с шайбой памяти Захарова Е.А. 12 февраля: «МЧС» – «Ирбис» в 13:00, «Восток» – «Чигири» в 16:00. 13 февраля: «Восток» – «Ирбис» в 10:15, «МЧС» – «Чигири» в 11:30, «Чигири» – «Ирбис» в 13:30, «Восток» – «МЧС» в 14:45. В 16:00 пройдёт парад закрытия.

Театр

В субботу, 12 февраля, в Амурском областном театре драмы в 18:00 покажут трагедию в двух действиях по роману в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (12+). В воскресенье, 13 февраля, в 12:00 состоится премьера постановки «Тайна лебединого озера» по мотивам балета П.И. Чайковского (6+), а в 18:00 зрителям представят иронический детектив в двух действиях «Восемь любящих женщин» (16+).

В Амурском областном театре кукол 12 и 13 февраля в 11:00 покажут спектакль по пьесе Михаила Супонина сказку (3+).

Квест

В воскресенье, 13 февраля, в музейно-выставочном центре «Дом И. А. Котельникова» проведут квест «Тайна купеческого дома» (9+). По словам организаторов, это обязательно заинтересует тех, кто любит анализировать и договариваться, разгадывать головоломки и отгадывать загадки.

Мастер-классы

12 февраля в 11:30 в студии «Познавайка» (0+) Амурской областной детской библиотеки пройдут комплексные развивающие занятия для детей 4-5 лет. На занятиях дети осваивают темы окружающего мира, математики, грамотности, чтения, письма и творчества.

12 февраля в 11:00 Амурская областная детская библиотека приглашает детей и родителей на мастер-класс по лепке из полимерной глины, на котором участники изготовят брошь «Девочка» (6+).

13 февраля в 10:30 приглашаем юных химиков на занятие «Секреты марганцовки», посвященное экспериментам с марганцовкой (6+).

12 и 13 февраля в 12:00 в Амурской областной детской библиотеке пройдёт мастер-класс по созданию лоскутной куклы «Малышок» (6+).

В воскресенье, 13 февраля, Амурская областная детская библиотека приглашает научиться играть в шахматы «с нуля» по авторской методике. «Занимательные шахматы» (6+) будут проводиться в разное время в зависимости от возраста ребёнка:

В 12:00 пройдет занятие для ребят от 6 до 8 лет.

В 13:00 ждём ребят от 9 до 13 лет.

В 14:00 занятие новой группы от 6 до 10 лет.

13 февраля с 10:00 до 12:00 в Амурском областном краеведческом музее в «лаборатории юного историка» для ребят проведут мастер-класс по письму пером (6+).

Также 13 февраля в 12:00 в краеведческом музее член Союза художников России Галина Ананенко покажет работу за гончарным кругом, расскажет о тонкостях гончарного дела и предоставит всем желающим возможность расписать гончарные изделия в русских традициях.

В преддверии Дня влюблённых, 13 февраля, в 14:00 в Выставочном зале художник Анна Гусарева проведёт мастер-класс по изготовлению и росписи гипсовых сердечек.

Экскурсии

В субботу в Амурском областном краеведческом музее запланированы две экскурсии: в 13:00 «Путь навстречу» (экскурсия по выставке «Путь навстречу. Золотое кольцо») (6+) и в 15:00 «Знакомьтесь, музей!» (обзорная экскурсия по экспозиции и выставочным залам) (12+). В воскресенье в рамках работы лаборатории юного историка «Слов драгоценных клады. Письменность» в 10:00 проведут экскурсию по выставке «Волшебный скрип пера», «Книжки-малышки» (6+), а также в 12:00 «Путь навстречу» (6+) и в 15:00 «Знакомьтесь, музей!» (12+).

Музейно-выставочный центр «Дом И. А. Котельникова» в субботу порадует своих гостей в 11:00 и 18:00 обзорной экскурсией «Из истории купеческого быта конца XIX – начала XX веков» (6+). Кроме того, 12 февраля здесь пройдёт два интерактивных мероприятия: в 12:00 «Традиции чаепития в купеческом доме» (6+) и в 16:00 «Фанты, рифмы, пузеля…» (6+).

Там же в воскресенье, 13 февраля, в 11:00 и 18:00 можно посетить обзорную экскурсию «Из истории купеческого быта конца XIX – начала XX веков» (6+). В 16:00 начнётся другое необычное интерактивное мероприятие, которое позволит познакомиться с историей Благовещенска через старинные предметы быта из купеческого сундука – «Истории из купеческого сундука» (6+).

В музее-мастерской народного художника России Александра Тихомирова 12 февраля в 11:00 пройдёт тематическое мероприятие: «О Мадейра, кактусы, море…», в ходе которого расскажут о творческой поездке Александра Тихомирова в Лиссабон, на остров Мадейру.

Выставки



В музее-мастерской народного художника России Александра Тихомирова можно посетить выставку «В гостях у Мастера» (12+). Начало в субботу, 12 февраля, в 14:00 и 16:00, а в воскресенье, 13 февраля, в 11:00.

Амурский областной дом народного творчества приглашает на выставку изделий амурских мастеров декоративно-прикладного искусства «Северный узор».

Творческая встреча

12 февраля в 14:00 в Выставочном зале состоится встреча с известным графиком, членом Союза художников России Тахаевым Анатолием Алексеевичем. Художник расскажет о своём жизненном пути, а также поведает о своих графических приёмах, которые он применяет в своих работах.

Квартирник

13 февраля, в преддверии Дня святого Валентина, в 17:00​ в Выставочном зале проведут тематический квартирник «Час романтики». Организаторы обещают погружение в атмосферу любви в компании восхитительного вокала и музыкальных инструментов.

Важно

Напоминаем, что посещение культурных и спортивных организаций возможно только при предъявлении QR-кода и соблюдении масочного режима. Отметим, что некоторые из культурных мероприятий платные.