В музей ДВОКУ передали первое боевое знамя

Историческое боевое знамя 1-го Владивостокского пехотного училища из фонда Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации передали на постоянное хранение в музей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Идея возвращения знамени принадлежит полковнику Дмитрию Рачуку, решение принял начальник училища генерал-майор Игнатенко, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Сегодня – особый день! В училище торжественно возвращается первое боевое знамя. Ценная реликвия передана из фонда Центрального музея Вооружённых сил России на постоянное хранение в музей Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. ДВОКУ занимает достойное место в системе образования российской армии. Сегодня это одно из лучших военных училищ в стране, гордость Амурской области. За годы существования училища были выпущены тысячи офицеров, которые защищали нашу страну в Великой Отечественной войне, в горячих точках. Многие из них за мужество и героизм награждены боевыми наградами, – отметил в своем поздравлении губернатор Василий Орлов.

Военное училище внесло большой вклад для формирования и развития движения «Юнармия». ДВОКУ на протяжении многих лет проводит большую работу в рамках военно-патриотического воспитания. Вместе с правительством региона был построен амурский парк «Патриот» с «Партизанской деревней» и элементами учебно-материальной базы училища.

— Из-под этого знамени на фронты Великой Отечественной войны уходили первые наши выпускники, славя училище своими ратными подвигами. Всему личному составу училища желаю не забывать героического прошлого наших предков-победителей. Быть достойными высокого звания воинов-рокоссовцев, – сказал начальник ДВОКУ генерал-майор Александр Игнатенко.