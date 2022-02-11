В новой школе Свободного прошли первые занятия

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В новом корпусе гимназии № 9 города Свободного проведены первые уроки. С использованием современного оборудования ученики инженерного 7-го класса изучали тему по химии.

— Второе здание школы было полностью готово в декабре прошлого года. Лицензия на образовательную деятельность в новом помещении получена 1 февраля, поэтому уже сейчас появилась возможность проводить здесь отдельные уроки и дополнительные занятия. Основной образовательный процесс в новом корпусе будет организован с 1 сентября этого года, – рассказал глава города Владимир Константинов.

Новый корпус стал первым образовательным учреждением в Свободном, где есть два спортзала, большой актовый зал, современный пищеблок, а также созданы передовые условия для развития детей.

— На сегодняшний день из всех общеобразовательных организаций новая школа в Свободном – лидер по высокотехнологичному оснащению (ранее это была благовещенская школа № 22). Сюда поступило уникальное для Амурской области оборудование для занятий по физике и химии, многофункциональные интерактивные доски с уже встроенной камерой, лингвистический глобус и многое другое. Город Свободный динамично развивается, поэтому вопрос строительства социальных учреждений в нем стоит достаточно остро. В ближайшее время здесь планируется начать строительство еще одной школы такой же мощностью, – отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

На данный момент в области ведется строительство двух школ: на 165 мест в поселке Экимчан Селемджинского района и на 1 500 мест строится в Благовещенске (самая большая школа). Для создания новых мест в дошкольных образовательных организациях в поселке Магдагачи Магдагачинского района возводится пристройка к детскому саду на 50 мест, а в селе Екатеринославка Октябрьского района создается детский сад на 70 мест, в селе Чигири Благовещенского района – детсад на 120 мест.