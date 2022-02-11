Певица Азиза призналась, что распрощалась с надеждой стать мамой

Недавно Азиза объявила, что согласна создать молодому мужу гарем. Руководитель балета певицы Марина Оганян согласилась выносить для неё ребенка от Алессандро. Азиза уверяла, что они все вместе будут жить в большом доме в Подмосковье, но идиллии не получилось.

Азиза рассказала, что в конце января Марине сделали подсадку эмбриона. Они все надеялись на чудо и молились, чтобы попытка оказалась удачной. Но эмбрион не прижился. Врачи посоветовали сделать подсадку во второй раз, но певица не хочет снова переживать такое эмоциональное потрясение.

По словам звезды, «эта неудавшаяся попытка была последней каплей». Азиза призналась, что теперь «закрыла дверь в свои мечты» и распрощалась с надеждой стать мамой. Артистка устала от постоянных переживаний и поисков, поэтому не хочет пробовать ещё раз.

Теперь певица хочет жить для себя и для своего зрителя. У Азизы есть много новых идей и планов, которые она намерена осуществить в ближайшее время.