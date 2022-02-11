Жителя посёлка Ерофей Павлович осудят за кражу топоров

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Отделение дознания ОМВД России по Сковородинскому району окончило расследование уголовного дела в отношении 36-летнего ранее судимого жителя посёлка Ерофей Павлович. Мужчину обвиняют в хищении трёх топоров и колуна с дачного участка. Его будут судить по статье «Кража».

В ноябре 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию частного дома на улице Набережной. Мужчина знал, что хозяева используют участок исключительно под дачу и в холодное время года там не проживают, сообщает управление МВД России по Амурской области.

Мужчине нужны были деньги на новую порцию алкоголя. Он зашёл в открытый сарай, где хранились разный сельскохозяйственный инвентарь и бытовые предметы. Злоумышленник украл топоры и колун. С похищенными предметами он встретил незнакомого человека, который согласился купить у него инвентарь за 500 рублей.

Потерпевший оценил реальную стоимость украденных предметов в 3 200 рублей. Злоумышленник возместил ущерб, а также принес свои извинения потерпевшей стороне.

На данный момент амурчанин находится под подпиской о невыезде. Собранные дознавателем материалы уголовного дела направлены в суд.