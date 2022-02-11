Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:34 1

Жителя посёлка Ерофей Павлович осудят за кражу топоров

Мужчина возместил ущерб и сейчас находится под подпиской о невыезде

Жителя посёлка Ерофей Павлович осудят за кражу топоров
Фото: pixabay.com

Отделение дознания ОМВД России по Сковородинскому району окончило расследование уголовного дела в отношении 36-летнего ранее судимого жителя посёлка Ерофей Павлович. Мужчину обвиняют в хищении трёх топоров и колуна с дачного участка. Его будут судить по статье «Кража».

В ноябре 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник на территорию частного дома на улице Набережной. Мужчина знал, что хозяева используют участок исключительно под дачу и в холодное время года там не проживают, сообщает управление МВД России по Амурской области.

Мужчине нужны были деньги на новую порцию алкоголя. Он зашёл в открытый сарай, где хранились разный сельскохозяйственный инвентарь и бытовые предметы. Злоумышленник украл топоры и колун. С похищенными предметами он встретил незнакомого человека, который согласился купить у него инвентарь за 500 рублей.

Потерпевший оценил реальную стоимость украденных предметов в 3 200 рублей. Злоумышленник возместил ущерб, а также принес свои извинения потерпевшей стороне.

На данный момент амурчанин находится под подпиской о невыезде. Собранные дознавателем материалы уголовного дела направлены в суд.

Просмотров всего: 294

#закон

распечатать


Происшествия 1

В Благовещенске осудили мужчину за кражу денег с карты
Происшествия 3

В Приамурье осудили старшего лейтенанта ДВОКУ за взятку
Общество 6

Киевского студента подозревают в ложном минировании школ и учреждений в России
Общество 2

За 2021 год прокуроры Амурской области выявили почти сто тысяч нарушений
Комментарии
Показать все (1)
  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Раскрыли кражу века) Обокрасть целый народ можно, за это даже ордена дают, а тут какие-то топоры) Чужое не возьмёшь — своего не будет) Вором считают того, кто попался, а если нет, то деловой человек и великий комбинатор.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь