Жена сыровара Олега Сироты пожаловалась, что после развода осталась ни с чем

В конце октября сыровар Олег Сирота сообщил о расставании с супругой, которая родила чему четверых детей. Недавно стало известно, что бизнесмен с миллионным состоянием не собирается делить его с женой, оставив её ни с чем.

В своих соцсетях Пелагея сообщила, что после 11 лет брака она осталась лишь с брачным контрактом на руках. По её словам, супруг уговорил подписать его сразу после рождения четвёртого ребенка, когда женщина ещё лежала в реанимации. По этому контракту у жены сыровара не осталось совсем ничего, все принадлежит Олегу.

При этом Пелагея может остаться и без единственного дома, который подарила ей бабушка. Женщина рассказала, что её недвижимость бизнесмен заложил, когда брал ипотеку. Теперь Сирота не хочет закрывать платёж за жилье, поэтому его жена вместе с детьми может оказаться на улице.

Супруга сыровара отметила, что за последние месяцы узнала мужа совсем с другой стороны. По её словам, Олег отменил все договоренности и отказался подписывать мировое соглашение.

Пелагея признаётся, что ей очень страшно, но она надеется, что супруг «всё-таки поступит по-человечески». Суд состоится уже на днях, и женщина хочет верить, что после него они останутся «если не друзьями, то хотя бы не врагами».