Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:51 0

На Камчатке разбился Ан-2

По предварительной информации, два человека погибли

На Камчатке разбился Ан-2
Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry Terekhov

Обновлено: 10:58

На Камчатке потерпел крушение самолёт Ан-2. По информации МЧС России по краю, на борту были два человека. Самолёт упал в районе села Коряки Елизовского муниципального района.

На место крушения прибыли первые подразделения спасателей.

— По уточненной информации, частный легкомоторный самолет совершал рейс в село Тымлат Карагинского муниципального района, перевозил груз. На борту самолета находились два члена экипажа, один из них погиб, местонахождение второго уточняется. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидируют возгорание, – сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Просмотров всего: 835

#Дальний Восток #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия 3

Троих дебоширов сняли с рейса Екатеринбург – Благовещенск
Общество 4

Киевского студента подозревают в ложном минировании школ и учреждений в России
Происшествия

На Зейском водохранилище ушёл под воду грузовик
Происшествия 2

В Комсомольске-на-Амуре сотрудник судозавода требовал с подчинённых часть их премий
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь