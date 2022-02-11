На Камчатке разбился Ан-2
По предварительной информации, два человека погибли
Обновлено: 10:58
На Камчатке потерпел крушение самолёт Ан-2. По информации МЧС России по краю, на борту были два человека. Самолёт упал в районе села Коряки Елизовского муниципального района.
На место крушения прибыли первые подразделения спасателей.
— По уточненной информации, частный легкомоторный самолет совершал рейс в село Тымлат Карагинского муниципального района, перевозил груз. На борту самолета находились два члена экипажа, один из них погиб, местонахождение второго уточняется. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидируют возгорание, – сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.
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