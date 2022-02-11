В Белогорске 23 февраля состоится праздничный салют

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23 февраля в 22:00 состоится праздничный салют из установки 2А85 в небо будет запущено порядка 300 салютных пиротехнических зарядов марки «Ассоль», которые украсят небо яркими огнями на высоте около 100 метров, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Военнослужащие артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, проведут праздничный салют в честь празднования Дня защитника Отечества. Первые тренировки пройдут на следующей неделе. Управлять салютной установкой будут военнослужащие артиллерийского соединения, которые принимали участие в салюте, посвященному Дню Победы в Белогорском гарнизоне.

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#Белогорск #праздники

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Дарья Клатаевская