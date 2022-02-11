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11февраля
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сегодня, 10:39 3

В Приамурье осудили старшего лейтенанта ДВОКУ за взятку

Военному назначили полтора года в колонии строгого режима

В Приамурье осудили старшего лейтенанта ДВОКУ за взятку
Фото: pixabay.com

В октябре 2020 года курсанты ДВОКУ обратились к старшему лейтенанту с просьбой получить высший квалификационный уровень физической подготовленности не сдавшим нормативы курсантам. Их целью было получить денежную надбавку за особые достижения в службе, сообщает Главное военное следственное управление.

Старший лейтенант поделился данным предложением с непосредственным начальником, с которым они установили сумму взятки в семь тысяч рублей с каждого курсанта. После согласия старшего лейтенанта шесть курсантов добавили за своё участие по тысяче с каждого и собрали с 73 учащихся 743 тысячи рублей. Часть суммы посредники присвоили себе, а 651 тысячу передали офицерам, доля старшего лейтенанта составила 160 тысяч рублей.

Доказательства, собранные военным следственным отделом СК РФ по Благовещенскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему преподавателю кафедры физической подготовки. Его признали виновным в совершении преступления по статье «Получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору».

В отношении соучастников, посредников, а также тех, кто давал взятку, возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

По решению Благовещенского гарнизонного военного суда старшему лейтенанту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года с отбыванием в колонии строгого режима, а также права заниматься преподавательской деятельностью сроком на три года. Со старшего лейтенанта взыскали 160 тысяч рублей.

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#закон #финансы

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    6 часов назад

    Вот гандоны! Гнать поганой метлой!!!

  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    За такую ничтожную сумму испортить себе жизнь - охламоны!

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    1 час назад

    Нормальная сумма. К успеху шли - не фартануло малось. Другим зато повезет.

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