В Приамурье осудили старшего лейтенанта ДВОКУ за взятку

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Старший лейтенант поделился данным предложением с непосредственным начальником, с которым они установили сумму взятки в семь тысяч рублей с каждого курсанта. После согласия старшего лейтенанта шесть курсантов добавили за своё участие по тысяче с каждого и собрали с 73 учащихся 743 тысячи рублей. Часть суммы посредники присвоили себе, а 651 тысячу передали офицерам, доля старшего лейтенанта составила 160 тысяч рублей.

Доказательства, собранные военным следственным отделом СК РФ по Благовещенскому гарнизону, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему преподавателю кафедры физической подготовки. Его признали виновным в совершении преступления по статье «Получение взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору».

В отношении соучастников, посредников, а также тех, кто давал взятку, возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.

По решению Благовещенского гарнизонного военного суда старшему лейтенанту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года с отбыванием в колонии строгого режима, а также права заниматься преподавательской деятельностью сроком на три года. Со старшего лейтенанта взыскали 160 тысяч рублей.