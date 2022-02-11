Киевского студента подозревают в ложном минировании школ и учреждений в России

Спецслужбы совместно с Министерством внутренних дел РФ и Следственным комитетом разыскивают организаторов распространения ложной информации о минировании. Прежде всего это касается информации о «минировании» школ, вузов и ссузов, больниц, зданий органов власти и управления, транспортной инфраструктуры в конце 2021 и начале 2022 годов не только в России, но и в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Молдавии, а также в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Правоохранители считают, что данная информация распространяется для того, чтобы взволновать общество, создать деструктивную обстановку в странах, а также с целью вымогательства денег.

— В ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых сватинговых интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Антон Осипчук 2003 года рождения, уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (Киев), а также его подельники, – сообщили в ФСБ.

В России в разных регионах задержали 14 человек, которые организовывали сватинговые сообщества, целью которых является введение правоохранительных органов в заблуждение. Сватинг расценивается как разновидность терроризма, поскольку его используют для запугивания и создания риска получения телесных повреждений или даже смерти. Против задержанных возбудили уголовные дела, им грозит до восьми лет колонии.

Поиски организаторов ложного информирования о терактах продолжаются.

Первые волны ложных сообщений о терактах и минировании начались в России в конце 2019 года. В последние месяцы данные акции участились и затронули в том числе и столицу Амурской области. В Благовещенске часто проверяется информация о минировании школ, колледжей и университетов.

Угрозы ни разу не подтвердились.