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11февраля
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сегодня, 10:21 6

Киевского студента подозревают в ложном минировании школ и учреждений в России

Волна «минирований» в разных городах России началась в конце 2019 года

Киевского студента подозревают в ложном минировании школ и учреждений в России
Фото: ria.ru

Сотрудники ФСБ заподозрили студента из Киева в организации массовых «минирований». Последние сообщения относятся к концу 2021 года и началу 2022 года. Информация касалась не только городов России, но и ближнего зарубежья. В распространении ложной информации обвиняется Антон Осипчук, проживающий в Киеве, пишет РИА Новости.

Спецслужбы совместно с Министерством внутренних дел РФ и Следственным комитетом разыскивают организаторов распространения ложной информации о минировании. Прежде всего это касается информации о «минировании» школ, вузов и ссузов, больниц, зданий органов власти и управления, транспортной инфраструктуры в конце 2021 и начале 2022 годов не только в России, но и в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Молдавии, а также в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

Правоохранители считают, что данная информация распространяется для того, чтобы взволновать общество, создать деструктивную обстановку в странах, а также с целью вымогательства денег.

— В ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых сватинговых интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Антон Осипчук 2003 года рождения, уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (Киев), а также его подельники, – сообщили в ФСБ.

В России в разных регионах задержали 14 человек, которые организовывали сватинговые сообщества, целью которых является введение правоохранительных органов в заблуждение. Сватинг расценивается как разновидность терроризма, поскольку его используют для запугивания и создания риска получения телесных повреждений или даже смерти. Против задержанных возбудили уголовные дела, им грозит до восьми лет колонии.

Поиски организаторов ложного информирования о терактах продолжаются.

Первые волны ложных сообщений о терактах и минировании начались в России в конце 2019 года. В последние месяцы данные акции участились и затронули в том числе и столицу Амурской области. В Благовещенске часто проверяется информация о минировании школ, колледжей и университетов.

Угрозы ни разу не подтвердились.

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#закон #криминал #происшествия #российская власть

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    6 часов назад

    Тут местные эксперДы писали,что это учения)

  • inoy

    inoy
    6 часов назад

    отправьте ему повестку, чтобы явился в отделение полиции

  • Paster

    Paster
    3 часа назад

    И что ему сделают? Зеленский медаль даст.

  • Алиса65

    Алиса65
    3 часа назад

    Обыкновенный медвежонок , вы так свято верите любой информации преподносимой СМИ? Проверить-то не сможете. А был ли мальчик, то есть студент?

  • Дрын

    Дрын
    1 час назад

    Обыкновенный медвежонок 5 часов назад

    Тут местные эксперДы писали,что это учения)

    Так ты тут самый первый иксперд диванный. Судя по твоим комментам по любой теме равных тебе экспердов нет. Ну может быть еще ОТО , Кронберг и прочие завсегдатаи

  • veertex

    veertex
    13 минут назад

    )))+++++

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