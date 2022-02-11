На Зейском водохранилище ушёл под воду грузовик

Фото: очевидцев

Инцидент произошёл на 31-м километре в северо-западном направлении от посёлка Снежногорского. Сообщается, что грузовик попал в трещину.

Глубина водохранилища на месте происшествия составляет 25-30 метров. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.