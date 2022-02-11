На Зейском водохранилище ушёл под воду грузовик
Водитель успел выпрыгнуть из кабины
На Зейском водохранилище под лёд ушёл грузовой автомобиль Iveco с прицепом. Как сообщают «Зейские вести сегодня», никто не пострадал: водителю удалось выпрыгнуть из машины.
Инцидент произошёл на 31-м километре в северо-западном направлении от посёлка Снежногорского. Сообщается, что грузовик попал в трещину.
Глубина водохранилища на месте происшествия составляет 25-30 метров. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.
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