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11февраля
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сегодня, 09:35 2

В Комсомольске-на-Амуре сотрудник судозавода требовал с подчинённых часть их премий

Возбуждено уголовное дело

В Комсомольске-на-Амуре сотрудник судозавода требовал с подчинённых часть их премий
Фото: pixabay.com

В Комсомольске-на-Амуре возбудили уголовное дело против начальника отдела продаж Амурского судостроительного завода. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

С июня по июль прошлого года подозреваемый назначал размеры премий для своих подчинённых. От сотрудников он требовал отдать часть денежного вознаграждения. Боясь увольнения, каждый из них перевёл злоумышленнику по 17 400 рублей.

Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре совместно с сотрудниками управления ФСБ по Хабаровскому краю. Расследование дела продолжается.

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#Дальний Восток #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    8 часов назад

    судозавод)))

  • 4elnok

    4elnok
    6 часов назад

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