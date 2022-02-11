Для «Лыжни России–2022» в Благовещенске построят трассу шириной в шесть метров

Фото: amur.info

В субботу, 12 февраля, на лыжной базе «Россия» в Моховой Пади состоится массовая лыжная гонка «Лыжня России–2022».

У себя в инстаграм-аккаунте мэр Благовещенска Олег Имамеев отметил, что в настоящее время ведутся последние приготовления к мероприятию.

«В Благовещенске впервые попробуем создать трассу категории С. Что это значит... Что глубина снежного покрова составляет не менее 30 сантиметров, а ширина трассы – 6 метров. Это позволит выйти на старт всем желающим – и любителям, впервые вставшим на лыжи, и профессиональным спортсменам. Это позволит нам принять любое количество людей на общем старте. Постараемся обеспечить такими параметрами как можно больше участков трассы. Уверен, наша трасса выдержит любой объем!» – написал глава областной столицы.

Олег Гатауллович отметил, что для создания лыжной трассы используется снег от горок, которые сейчас разбирают на набережной. Две большие горки дали более 800 кубометров чистого снега.

Кроме лыжных забегов в программе мероприятия развлекательные игровые площадки, спортивные мастер-классы от федераций и общественников, зона ездовых собак, горячая каша и чай.

«Будем рады видеть всех, кто любит зимние виды спорта. Единственная просьба – если чувствуете недомогание, есть признаки вирусной инфекции, лучше остаться дома, чтобы не подвергать себя и окружающих риску», – обратился глава города к благовещенцам.