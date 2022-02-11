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11февраля
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сегодня, 08:29 2

Новый разъезд БАМа назвали в честь багульника

Разделительный пункт построили в рамках программы развития Восточного полигона железных дорог

Новый разъезд БАМа назвали в честь багульника
Фото: 1520.ru

Группа компаний «1520» закончила строительство нового железнодорожного разъезда на БАМе, который называется Багульный. Работы выполнены компанией «Бамстроймеханизация» в рамках программы по развитию железнодорожной сети Дальнего Востока.

Разъезд Багульный находится на линии Хани – Тында Дальневосточной железной дороги, являющейся частью Байкало-Амурской магистрали. Добавление станции позволит увеличить пропускную способность участка БАМа, по которому направляются грузы для тихоокеанских портов.

Технически разъезд может принять одновременно три поезда, для этого был построен дополнительный путь, укреплена насыпь и проведены работы по сохранению вечной мерзлоты для исключения возможностей деформации путей. Строители возвели также два моста и выполнили реконструкцию искусственных сооружений.

На Багульном дополнительно построили два новых пути, уложили два километра бесстыкового пути, оборудовали восемь стрелочных переводов с системой пневмообдува. При проведении всех работ движение поездов не прекращалось.

По информации пресс-службы группы компаний «1520», разъезд Багульный назван в честь растения семейства вересковых, цветущего в мае на сопках вдоль западного участка БАМа, которое стало одним из символов магистрали.

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#Дальний Восток #дороги #строительство

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Комментарии
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  • DrDimon

    DrDimon
    9 часов назад

    "назван в честь багульника, кустарника, который цветёт в мае"

    Рододендрон даурский вообще-то. Настоящие багульники (да-да, их несколько видов) растут в основном на марях и болотах и выглядят совсем иначе.

    Разъезд "Рододендронный". Как звучит-то, а!. Хрен выговоришь даже на трезвую голову.

  • DimonS

    DimonS
    8 часов назад

    Может в честь болотного багульника назвали. Он тоже в мае-июне цветет. Обнюхались его и назвали так :))

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