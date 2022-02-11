Закладчиков в полицейской форме задержали в Екатеринбурге
Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям
В Екатеринбурге двое мужчин, переодевшись в форму сотрудников полиции, раскладывали «закладки» с наркотиками. Закладчиков задержали сотрудники Росгвардии и ППС, сообщил «Коммерсантъ».
Подозрительных «полицейских» заметили жители домов на улице Сулимова, бдительные граждане обратились в полицию.
— Один из мужчин действительно был одет в форму, похожую на форму капитана полиции, а второй – в похожую на форму майора. Оба – с признаками неадекватного поведения. Их личности сыщики угрозыска уже установили, – отметил полковник Горелых.
Задержанными оказались ранее судимый за кражу и мошенничество 33-летний местный житель и его 37-летний подельник. Сейчас в полиции выясняют, откуда у закладчиков форма и причастны ли они к другим преступлениям.
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