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11февраля
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сегодня, 08:06 0

Закладчиков в полицейской форме задержали в Екатеринбурге

Сейчас задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям

Закладчиков в полицейской форме задержали в Екатеринбурге
Фото: pixabay.com

В Екатеринбурге двое мужчин, переодевшись в форму сотрудников полиции, раскладывали «закладки» с наркотиками. Закладчиков задержали сотрудники Росгвардии и ППС, сообщил «Коммерсантъ».

Подозрительных «полицейских» заметили жители домов на улице Сулимова, бдительные граждане обратились в полицию.

— Один из мужчин действительно был одет в форму, похожую на форму капитана полиции, а второй – в похожую на форму майора. Оба – с признаками неадекватного поведения. Их личности сыщики угрозыска уже установили, – отметил полковник Горелых.

Задержанными оказались ранее судимый за кражу и мошенничество 33-летний местный житель и его 37-летний подельник. Сейчас в полиции выясняют, откуда у закладчиков форма и причастны ли они к другим преступлениям.

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#происшествия

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