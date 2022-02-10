В Благовещенске на улице Лазо загорелся частный дом

В эти минуты в областной столице, в районе пересечения улиц Горького и Лазо, горит деревянный нежилой дом. Семь сотрудников государственной противопожарной службы уже занимаются ликвидацией возгорания.

— Предварительно известно, что горит нежилой частный дом, на место отправлены два спецавтомобиля. О причинах и масштабах пока говорить рано, после окончания тушения будет начато выяснение причин возгорания, – пояснили в пресс-службе главного управления МЧС России по Амурской области. Напомним, накануне вечером заброшенная «деревяшка» загорелась на улице Октябрьской.

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Илья Ринейский