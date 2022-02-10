Наталия Медведева рассказала о ревности мужа

36-летняя Медведева стала участницей нового шоу «Детектор», в котором решилась на откровения о личной жизни. Артистка призналась, что муж Александр очень её ревнует. Когда Наталия приносит букеты цветов от поклонников, супруг начинает расспрашивать, кто их подарил.

Однако в остальном у супругов полная идиллия. Медведева рассказала, что избранник очень помогает и поддерживает, если она сомневается в себе. По её словам, она может всё рассказать Александру, а он не станет её ругать, критиковать или оценивать. Артистка призналась, что сталкивалась с этим в общении с родителями, поэтому у них не сложилось доверительных отношений.

Наталия и Александр воспитывают двоих сыновей: шестилетнего Илью и трёхлетнего Тимофея. Звезда рассказала, что они с мужем часто говорят детям о любви и разговаривают с ними по душам.

Медведева отметила, что её родители только на дне рождения могли сказать, что любят её, они стыдились это говорить. Поэтому своих детей Наталия старается воспитывать иначе. По её словам, их сыновья видят «классные, добрые и любящие отношения родителей».