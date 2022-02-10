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10 февраля 2022, 19:32 0

Два амурских экс-полицейских обвиняются в незаконном обороте оружия и боеприпасов

Уголовные дела передали в суд

Два амурских экс-полицейских обвиняются в незаконном обороте оружия и боеприпасов
Фото: pixabay.com

В Ивановском районе двух бывших сотрудников полиции будут судить сразу за несколько преступлений, сообщает следственное управление Следственного комитета по Амурской области.

Один из них обвиняется в превышении должностных полномочий и хищении комплектующих деталей к огнестрельному оружию, используя служебное положение, а второй – в незаконном приобретении, хранении боеприпасов и хищении комплектующих к огнестрельному оружию.

В январе прошлого года один из обвиняемых, будучи ответственным за приём и хранение изъятого, найденного, добровольно сданного оружия и боеприпасов, принял от амурчанина охотничье оружие, которое нужно было уничтожить. Однако полицейский взял ложу оружия себе, а остальное разрешил забрать другому сотруднику, который был оперативным дежурным в дежурной части. Второй злоумышленник также незаконно хранил у себя дома пистолетные и винтовочные патроны к нарезному оружию.

Расследование уголовных дел окончено, их передали в суд.

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