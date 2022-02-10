Китай приостановил авиарейсы из Москвы в Гуанчжоу и Шанхай из-за больных COVID-19

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Управление гражданской авиации КНР приостановило на 2 недели, начиная с 14 февраля, рейс Аэрофлота SU220 Москва – Гуанчжоу. Причина – выявленные случаи COVID-19 на борту самолёта. До приостановки полётов из Москвы в Гуанчжоу будет выполнено три авиарейса.

Посредники, продающие через соцсеть WeChat авиабилеты на рейсы из России в Китай, заявляют, что рейс SU220 приостанавливается до начала апреля.

«Приостановлены рейсы Аэрофлота Москва – Гуанчжоу 18 и 25 февраля, 4, 11, 18 и 25 марта. В общей сложности приостановлено 6 авиарейсов», – сообщили пользователи соцсети.

Что касается авиарейса SU208 Москва – Шанхай, то он был приостановлен до 10 марта по той же причине – из-за больных COVID-19, сообщает сайт biang.ru