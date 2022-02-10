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10 февраля 2022, 18:53 2

Китай приостановил авиарейсы из Москвы в Гуанчжоу и Шанхай из-за больных COVID-19

Соцсети сообщили о приостановке рейса SU220 Москва – Гуанчжоу до апреля

Китай приостановил авиарейсы из Москвы в Гуанчжоу и Шанхай из-за больных COVID-19
Фото: pixabay.com

Управление гражданской авиации КНР приостановило на 2 недели, начиная с 14 февраля, рейс Аэрофлота SU220 Москва – Гуанчжоу. Причина – выявленные случаи COVID-19 на борту самолёта. До приостановки полётов из Москвы в Гуанчжоу будет выполнено три авиарейса.

Посредники, продающие через соцсеть WeChat авиабилеты на рейсы из России в Китай, заявляют, что рейс SU220 приостанавливается до начала апреля.

«Приостановлены рейсы Аэрофлота Москва – Гуанчжоу 18 и 25 февраля, 4, 11, 18 и 25 марта. В общей сложности приостановлено 6 авиарейсов», – сообщили пользователи соцсети.

Что касается авиарейса SU208 Москва – Шанхай, то он был приостановлен до 10 марта по той же причине – из-за больных COVID-19, сообщает сайт biang.ru

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#COVID 19 #Китай

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Комментарии
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  • El Antonio

    El Antonio
    1 час назад

    Интересно, а среди антиваксеров есть те, кто хочет путешествовать?

  • El Antonio

    El Antonio
    1 час назад

    И к вопросу "Хотите - колитесь". Почему из-за вас я (и не только) должен... НЕ должен ничего планировать? Тупо потому что все планы - псу под хвост.

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