На юбилейной XX Амурской осени пройдёт конкурс для тиктокеров

Фото: www.instagram.com/olehanone

Юбилейная XX Амурская осень собирается удивить своих юных зрителей необычным конкурсом – конкурсом коротких видео для TikTok. Об этом в своём инстаграм-аккаунте объявил президент фестиваля Сергей Новожилов.

Традиционно в Приамурье пройдёт открытый фестиваль кино и театра «Амурская осень». В этом году фестиваль отмечает 20-летний юбилей.

— Мы сказали, что у нас есть маленький секрет, который мы постепенно будем рассказывать. Вот сегодня, наверное, наступило то время, когда стоит рассказать об этом секрете. Касается это юбилейной «Амурской осени». И в этом году мы придумали ещё один конкурс, – говорит Сергей Новожилов.

Для своих молодых зрителей организаторы предлагают необычный, но современный конкурс, куратором которого стал блогер, музыкант, актёр, а главное тиктокер с полумиллионной аудиторией Olehan.

— Мы решили сделать конкурс самых талантливых тиктокеров. Тех, кто делает интересный, сюжетный, смысловой контент. Не просто липсинк, не просто видео, снятое для «лишь бы подурачиться», а именно снять то, что даёт смысл, – говорит Олег.

Максимальное время ролика ограничено одной минутой. Организаторы уверены, что это позволит фестивалю «Амурская осень» выйти на новый уровень.