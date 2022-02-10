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10 февраля 2022, 18:01 1

В сёлах Тамбовского района построят спортивную площадку и сделают уличное освещение

Василий Орлов рассказал о реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий»

В сёлах Тамбовского района построят спортивную площадку и сделают уличное освещение
Фото: pixabay.com

В 2022 году 2,2 миллиона рублей выделили на реализацию программы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает правительство Амурской области. Как рассказал губернатор Василий Орлов, в программу входят улучшение жилищных условий, благоустройство и развитие кадрового потенциала в сёлах.

На выделенные деньги в селе Новоалександровка Тамбовского района построят спортивную площадку, а в селе Толстовка сделают уличное освещение. Кроме того, 3,7 миллиона из федерального бюджета выделили на строительство домов в Ивановском районе. Новым жильём обзаведутся четыре семьи.

На развитие кадрового потенциала выделили 200 тысяч рублей, ещё 3,9 миллиона пойдут на возмещение затрат на прохождение производственной практики 109 студентами.

— В прошлом году были воплощены в жизнь проекты комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций. Село Новоалексеевка Ивановского района получило капитально отремонтированный Дом культуры и приобрело автомобиль для ДК. На это потратили более 12 миллионов рублей. В селе Преображеновка Завитинского района сделали освещение, в селе Валуево – детскую площадку. Такой же проект реализовали в селе Успеновка одноимённого сельсовета этого же района, – прокомментировал заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Приамурья Олег Турков.

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#областная власть #строительство

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Комментарии
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  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    "В СЁЛАХ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ПОСТРОЯТ СПОРТИВНУЮ ПЛОЩАДКУ"

    Только мне показалось, что для одной площадки на несколько сёл как-то маловато?

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