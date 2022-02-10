В Амурской области опрокинулась фура

Сегодня ночью в Сковородинском районе на трассе опрокинулся автопоезд, состоящий из грузового автотягача Hino с прицепом. О других автомобилях-участниках ДТП не сообщается.

Предположительно, водитель по какой-то причине не справился с управлением, и автопоезд на ходу начало разворачивать боком. Водитель попытался увести тяжелую машину от сваливания на правую обочину, в результате чего через встречную полосу ушёл влево, где и опрокинулся под насыпь на левый борт.

Водитель автомобиля, мужчина 1978 года рождения, получил травмы и доставлен в медицинское учреждение.

— Сегодня около 2-х часов ночи в Сковородинском районе произошло ДТП с участием автомобиля Hino, в результате которого травмирован водитель. В настоящее время сотрудниками ДПС устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего, – сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по Амурской области.