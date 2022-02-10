Василий Орлов поручил муниципалитетам подготовить программы по улучшению контейнерных площадок

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В Амурской области с 2019 по 2021 годы на горячую линию государственной жилищной инспекции области поступило 178 жалоб от амурчан на содержание контейнерных площадок и вывоз мусора. В Благовещенском районе в 2021 году ликвидировано 10 несанкционированных мест размещения отходов. В этом году рассматривается вопрос по ликвидации свалок в Свободненском и Тамбовском районах.

— Совместно с главами городских округов мы проводим мероприятия по контролю за уборкой контейнерных площадок, соблюдением региональными операторами графиков вывоза ТКО, – рассказала исполняющая обязанности начальника государственной жилищной инспекции области Яна Фалько. – Есть хорошие практики. В городе Зея, например, внедрён программный комплекс, который строит маршрут мусоровозов автоматически – машина едет в первую очередь туда, где накопилось много отходов. Также датчики фиксируют недобросовестную уборку, если мусор попадает мимо мусоровоза. Наблюдать за процессом может не только региональный оператор, выполняющий работы, но и администрация населённого пункта. С внедрением этой программы уменьшилось количество жалоб граждан на ненадлежащий вывоз мусора. Предлагаем рассмотреть возможность внедрения подобного программного комплекса в других городах и районах области.

Губернатор Приамурья Василий Орлов дал поручение муниципалитетам и городам в первую очередь разработать и представить программу действий – сколько контейнеров будет заменено, когда, какие они будут и как будут улучшены контейнерные площадки.

— Это то, с чем люди сталкиваются ежедневно, в том числе по комфорту, удобству и чистоте оценивают проводимую мусорную реформу, – отметил губернатор.

Министр природных ресурсов Дмитрий Лужнов рассказал о том, что делается для ликвидации несанкционированных свалок. В 2021 году органами местного самоуправления ликвидировано 232 несанкционированные свалки. Государственными инспекторами в области охраны окружающей среды проведено 187 рейдов, выдано 98 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— На 2022 год имеется потребность в закупке 8 717 контейнеров для раздельного сбора. Это позволит создать устойчивую систему раздельного сбора мусора и минимизировать объём отходов, направляемых на захоронение, – отметил министр природных ресурсов.