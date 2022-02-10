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10 февраля 2022, 18:12 0

Юный благовещенец занял второе место на дальневосточных соревнованиях по картингу

Всего в состязаниях участвовало больше 50 спортсменов

Юный благовещенец занял второе место на дальневосточных соревнованиях по картингу
Фото: blagoveshchensk.rf

В городе Лесозаводске Приморского края прошли соревнования по зимнему картингу на Кубок памяти Героя Советского Союза А. Н. Костина и Кубок местного отделения ДОСААФ. Девятилетний Тимофей Завалишин из Благовещенска, выступавший в классе «Е-Ракет», привёз сразу два призовых места – серебро в обоих Кубках.

В состязаниях приняли участие больше 50 картингистов из Хабаровска, Владивостока, Уссурийска, Лесозаводска, Благовещенска.

— Ребёнку сложно от того, что с ним ездили опытные пилоты, которые по 2-3 года в этом классе. Он первый год в этом классе, поэтому страшно, есть спортсмены сильнее. Порой не хватает физики, поэтому дополнительно занимаемся кроссфитом, тренируем физическую выносливость. Много моментов касается травмоопасности. В любой момент может что-то случиться: тормоза откажут или кто-то врежется, тогда с соревнований придется выйти, это расстраивает, – рассказывает отец Тимофея Константин Завалишин.

Заниматься картингом Тимофей начал в четыре с половиной года. В прошлом году юный спортсмен участвовал в первенстве России и вошёл в топ-20 лучших пилотов страны.

— Поздравляем Тимофея Завалишина с такими победами. Замечательно, когда наши ребята показывают высокие результаты на соревнованиях в других регионах. И отдельные слова благодарности хочется сказать таким неравнодушным родителям, которые занимаются развитием своих детей, прививают им любовь к спорту, – отметила начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Оксана Климова.

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#дети #спорт

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