Певица Виктория Дайнеко рассказала о неизлечимой болезни

В своём блоге певица рассказала, что борется с болезнью уже больше восьми лет. При этом у неё были периоды ремиссии, но недуг вернулся снова. Виктория заявила, что не любит жаловаться на жизнь, но иногда у неё заканчиваются силы и она не может делать вид, что всё прекрасно.

По её словам, «жить с аутоиммунной проблемой — это сущий ад». При этом заболевании организм воспринимает собственные клетки, как чужеродные, и повреждает их. За годы болезни Дайнеко потратила огромные деньги на психотерапию, различных врачей и лекарства.

Звезда призналась, что все восемь лет пыталась найти истинную причину болезни, но ей это не удалось. Любой стресс может вызвать у неё рецидив. Во время беременности и кормления ребёнка у Виктории почти на два года наступила ремиссия, но потом снова началась борьба.

Сейчас певица переживает непростой период: кроме болезни её жизнь омрачают и личные проблемы. Недавно Дайнеко подала иск к бывшему мужу, требуя взыскать с него алименты на дочь.

Виктория развелась с музыкантом Дмитрием Клейманом в 2017 году, но их отношения до сих пор остаются напряжёнными. Ранее артистка жаловалась, что Клейман не только не платит алименты, но и проводит с дочкой мало времени.