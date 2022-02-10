В Благовещенске на Калининском кольце любители зимнего дрифта устроили гонки

Читатели Амур.инфо написали о вечерних заездах стритрейсеров на Калининском кольце. По их словам, от звуков ревущих двигателей в доме № 1 по Игнатьевскому шоссе дрожат и окна, и стены. И, конечно, у кого-то есть маленькие дети, у кого-то из жильцов просто чуткий сон, а кому-то вставать на работу в 6 часов утра.

— Проблема существует не первый год, наши органы правопорядка совершенно не патрулируют район. Установлены ли камеры на данных участках – тоже неизвестно. Сочный визг их лысых покрышек, звуки двигателей, это не единственные приёмы в их арсенале, которыми они развлекают нас, жителей. Когда надоедает крутить пятаки – всегда можно отдохнуть и включить свежий хит на всю мощь сабвуферов, – сообщают жители.

В то же время в ГИБДД уже изучают вирусное видео из соцсетей.

— По факту размещения в сети Интернет видеоролика с автомобилями, предположительно, нарушающими Правила дорожного движения, Госавтоинспекцией в настоящее время проводится проверка. ГИБДД обращает внимание, что в городской черте, вне специально оборудованных гоночных трасс, такое маневрирование опасно. При движении по заснеженной дороге водитель должен управлять транспортным средством так, чтобы избегать резких маневров и торможений, двигаться на автомобиле со скоростью, соответствующей конкретным условиям движения. В случае если граждане являются свидетелями того, что какие-либо автомобили двигаются с превышением скоростного режима либо совершают резкие маневры, можно звонить в Госавтоинспекцию Благовещенска на номер 8 (4162) 42-52-62. Также можно обращаться по телефону 102 или на единый номер вызова экстренных служб 112, – сообщили в отделе пропаганды областного управления ГИБДД.