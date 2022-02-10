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10февраля
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сегодня, 16:23 2

За прошедшие сутки в Амурской области выявили 1 154 новых случая COVID-19

Темп прироста за последние сутки составил 1,8 %

За прошедшие сутки в Амурской области выявили 1 154 новых случая COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области за прошедшие сутки выявили 1 154 новых заражения коронавирусом. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области, из этого числа 923 человека не были привиты от COVID-19.

У 1 142 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (99 %), у 12 – в виде пневмонии (1 %). Темп прироста за последние сутки – 1,8 %.

С нарастающим итогом в области зарегистрировали 64 665 случаев. Показатель заболеваемости составляет 8 270,81 на 100 тысяч населения.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    37 минут назад

    Ой, совсем запутались по официальной статистике получается что даже без прививки в 98-99% COVID-19 в легкой форме проходить начал.

  • Алиса65

    Алиса65
    11 минут назад

    ОРВИ, ОРЗ, и пневмония были всегда, про коронавирус просто не знали, так как про него не вещали со всех чайников и утюгов.

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