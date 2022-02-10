За прошедшие сутки в Амурской области выявили 1 154 новых случая COVID-19

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В Амурской области за прошедшие сутки выявили 1 154 новых заражения коронавирусом. Как сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области, из этого числа 923 человека не были привиты от COVID-19.

У 1 142 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (99 %), у 12 – в виде пневмонии (1 %). Темп прироста за последние сутки – 1,8 %.

С нарастающим итогом в области зарегистрировали 64 665 случаев. Показатель заболеваемости составляет 8 270,81 на 100 тысяч населения.