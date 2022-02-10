Рецептурные лекарства предлагают выписывать и продавать дистанционно

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В России в связи с распространением «омикрона» предлагают начать выписывать и продавать рецептурные лекарства дистанционно. Такую инициативу президенту страны на форуме «Деловая Россия» озвучил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, который также является главой комиссии «Единой России» по здравоохранению. По его мнению, лекарственное обеспечение, переход на электронные рецепты могли бы быть очень важными как для первичной системы здравоохранения, так и для пациентов, потому что качественное оказание медицинской помощи без этого невозможно.

— Важно в период сверхнагрузок использовать дистанционные технологии для выписывания рецептов для лечения пациента. Сейчас врач может только скорректировать свой диагноз, а за рецептами приходится обращаться лично. Предлагаем дать возможность врачу при наличии медицинской карты в бумажном и электронном виде осуществлять дистанционный прием, ставить диагноз и выписывать электронные рецепты, – отметил Проценко.

Главврач больницы в Коммунарке также добавил, что ряд регионов к реализации таких технологий давно готовы.

Опытные амурские медики поддержали предложение, назвав его своевременным.

— Как мы видим, сейчас идет большой наплыв амбулаторных пациентов. Врачи просто не справляются с такими повышенными нагрузками. Дистанционно выписывать рецепты – это очевидный выход. Во-первых, людям не надо лишний раз выходить на улицу, а самое главное – стоять в очередях. Во-вторых, врачи смогут более оперативно и своевременно оказывать помощь, – поделился мнением бывший главный врач Белогорской районной больницы и руководитель фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Амурской области Андрей Рудь.

Приамурье перешло на дистанционное открытие больничных листов для пациентов с подтвержденным диагнозом COVID и дистанционное закрытие больничных. При этом в минздраве области отметили, что для пациентов с признаками ОРВИ и без результата ПЦР-теста проводится первичный осмотр.

— В дальнейшем пациент ведется посредством телемедицинских технологий при использовании мессенджеров или звонков. Если после семи дней пациент выздоровел, то мы закрываем больничный лист дистанционно, – рассказала первый заместитель министра здравоохранения области Оксана Химиченко.

Для того чтобы сделать возможной дистанционную продажу и доставку лекарств по электронным рецептам, Денис Проценко предложил Владимиру Путину поддержать принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. Законопроект, который позволит организовать доставку таких лекарств в пилотном режиме в отдельных регионах, уже внесен в правительство РФ. Его разработали Минэкономразвития и Минздраве вместе с ЕР.

Президент назвал предложения логичными.

— Эксперимент с электронными рецептами надо развивать. Он в целом показывает хороший результат, – сказал Владимир Путин.

В нескольких российских регионах в качестве эксперимента продажа рецептурных лекарств через интернет была разрешена в условиях пандемии до конца 2020 года. «Единая Россия» не раз заявляла о необходимости сделать эту возможность бессрочной.