Амурские школьники попробовали говорить друг с другом глазами

Фото: ресурсный центр НКО

Амурская областная творческая общественная организация «Театр-студия "Грим"» начала цикл занятий по блоку «Зрение» для школьников от 10 до 16 лет. Ребята с помощью различных театральных техник будут учиться говорить друг с другом глазами, управлять зрительной памятью, расширять свое зрительное восприятие.

Проект «Театр пяти чувств», который в 2021 году стал победителем конкурса на предоставление грантов губернатора Амурской области, уже стартовал. Ребята успешно прошли занятия по блоку «Слух», а теперь состоялся и первый тренинг по блоку «Зрение». Перед детьми стоит главная цель – научиться управлять своими эмоциями с помощью органов чувств.

— Упражнения развивают сценическое внимание, так как без внимания на сцене актёр просто не может существовать. Многие не придают значения тому, насколько важно развивать зрительное чувство. Порой глаза человека могут сказать больше, чем слова. Эту закономерность мы показали с помощью театра, – рассказывает педагог по актёрскому мастерству, актриса Амурского областного театра драмы Ольга Зорина.

В первом упражнении ребята собрались в общий круг. Участникам необходимо было найти себе партнёра, договориться с ним без помощи мимики и слов и поменяться местами. Но обязательное условие – подмигивать, поднимать брови, моргать и делать другие зрительные жесты – запрещено. Сама сложность задания заключалась в том, чтобы поймать зрительный контакт среди большого количества участников.

А вот следующее упражнение было направлено на развитие зрительной памяти. Желающий выходил напротив участников, запоминал, где сидит каждый из ребят, а затем отворачивался спиной. В это время три человека менялись местами. Суть задания – определить, кто покинул прежнее место, и рассадить участников так, как они сидели ранее.

— Изначально к нам пришло очень много ребят, которые стеснялись, стеснялись проявить себя, показать свои способности, свои слабости. К моему удивлению, очень много участников раскрылись именно после этого упражнения, когда они менялись местами. Ребята пытались запутать главного участника – для них это азарт, игра, взаимодействие друг с другом, – рассказывает Ольга Ивановна.

По словам педагога, оценки ребятам не ставили и не говорили, плохо или хорошо. Главное – развивать свои навыки и совершенствовать их. А ещё одним упражнением, которое помогло сблизиться ребятам, стало «Зеркало». Два участника стояли напротив друг друга, а между ними – воображаемое зеркало. Один участник должен был повторить действия другого под музыку.

27 марта 2022 года состоится фестиваль «Театр пяти чувств», приуроченный к международному профессиональному празднику – Всемирному дню театра, на котором участники проекта покажут театрализованный перформанс, а зрители смогут посетить площадки, посвящённые пяти чувствам человека, сообщает пресс-служба ресурсного центра НКО.

Что касается проекта в целом, то в нём участвует более 35 детей, а постоянно в группе занимается около 25 ребят.

— Занятия проходят каждое воскресенье, в течение двух часов. Само занятие делится на три части, – говорит руководитель проекта Анна Юрьева. – В первой части проходят психологические упражнения, нацеленные на отношения, проработку своих эмоций, внимания. Во второй части – знакомство с одним из органов чувств (например, в блоке «Слух», музыкант рассказывал о важности слуха, музыке, нотах, ритме). И в третьей части – театральные, актёрские практики.

По словам Анны Андреевны, блок «Зрение» предполагает два очных занятия и одно онлайн-занятие. Ребята уже познакомились с техниками на внимательность, цвет, а также с тем, как различные цвета влияют на разных людей, на мимику и так далее. В следующий раз на занятие будет приглашён художник.

— Каждый ребёнок ведёт так называемый «дневник эмоций», куда записывает наиболее яркие свои эмоции за неделю, – продолжает руководитель проекта. – По опросу детям это нравится, они начали спокойнее относиться к некоторым ситуациям, меньше переживать, искать больше позитива. Далее по плану у нас блоки «Вкус» и «Обоняние», где больше будет онлайн-занятий, потому что надо будет выполнять их дома, а также еще один большой интересный блок – «Осязание». И затем будет постановка театрального перформанса с детьми, которые участвуют в проекте. 27 марта состоится фестиваль «Театр пяти чувств», на котором будет «ярмарка» этих чувств и состоятся мастер-классы по проекту. Также мы выпустим открытки, где дети сами станут участниками фотопроекта. На открытках буду советы по работе с эмоциями. Фотопроект выйдет в мае, и мы будем распространять открытки по учреждениям культуры и образования.