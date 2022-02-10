Беременная жительница Пакистана вбила гвоздь в голову, чтобы родить мальчика

Полиция узнала об этом случае после того, как рентгеновские снимки женщины с гвоздем в голове распространились в интернете. Правоохранители создали специальную группу, чтобы найти фальшивого целителя, который дал женщине ложное обещание, что она родит мальчика. Также выясняется, почему врач сразу не сообщил об инциденте властям.

Как рассказал нейрохирург Хайдер Сулеман, пострадавшую доставили в больницу с кровотечением. Женщине была оказана первая помощь, а также проведена операция. По словам врача, пострадавшая уверяла, что знакомая в её районе сделала то же самое и родила мальчика, хотя УЗИ показывало девочку.

Сотрудники больницы сообщили, что у женщины уже есть три дочери, и муж угрожал бросить её, если она снова родит девочку. Из-за страха перед мужем на третьем месяце беременности она пошла к целителю, который дал ей амулет, текст заговора и гвоздь. Вернувшись домой, женщина забила гвоздь себе в голову.

Когда она закричала от боли, пострадавшую обнаружили члены семьи и попытались самостоятельно ей помочь. Когда им не удалось достать гвоздь, женщину отвезли в больницу. Сейчас жертву разыскивают по кадрам с камер видеонаблюдения, а также по данным компьютерной записи.