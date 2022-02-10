Больные ковидом амурчане смогут открыть лист нетрудоспособности дистанционно

Минздравом РФ введён новый упрощённый порядок оформления больничных в дистанционном формате, он будет действовать до 15 марта, сообщили в пресс-службе правительства области.

Теперь при первых симптомах ОРВИ можно дистанционно получить консультацию и оформить больничный на семь дней. По истечении срока карантина больничные листы закрываются автоматически и передаются в ФСС, сдавать повторно ПЦР-тест больше не нужно.

— У медицинских организаций есть возможность открытия, продления и закрытия листов нетрудоспособности. Чтобы получить больничный лист, нужно обратиться в call-центр поликлиник города Благовещенска или районных больниц Амурской области. Решение о выдаче листа трудоспособности очно или дистанционно будет приниматься непосредственно в конкретной медицинской организации с учетом той нагрузки, которую сегодня они имеют в амбулаторно-поликлиническом звене, – пояснила министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

При этом, как отметила министр здравоохранения, дистанционно лист нетрудоспособности могут получить только пациенты, имеющие подтвержденный диагноз «новая коронавирусная инфекция».