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сегодня, 15:23 3

Больные ковидом амурчане смогут открыть лист нетрудоспособности дистанционно

Упрощённый порядок оформления больничных будет действовать до 15 марта

Больные ковидом амурчане смогут открыть лист нетрудоспособности дистанционно
Фото: pixabay.com

Минздравом РФ введён новый упрощённый порядок оформления больничных в дистанционном формате, он будет действовать до 15 марта, сообщили в пресс-службе правительства области.

Теперь при первых симптомах ОРВИ можно дистанционно получить консультацию и оформить больничный на семь дней. По истечении срока карантина больничные листы закрываются автоматически и передаются в ФСС, сдавать повторно ПЦР-тест больше не нужно.

— У медицинских организаций есть возможность открытия, продления и закрытия листов нетрудоспособности. Чтобы получить больничный лист, нужно обратиться в call-центр поликлиник города Благовещенска или районных больниц Амурской области. Решение о выдаче листа трудоспособности очно или дистанционно будет приниматься непосредственно в конкретной медицинской организации с учетом той нагрузки, которую сегодня они имеют в амбулаторно-поликлиническом звене, – пояснила министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

При этом, как отметила министр здравоохранения, дистанционно лист нетрудоспособности могут получить только пациенты, имеющие подтвержденный диагноз «новая коронавирусная инфекция».

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Николай К.

    Николай К.
    2 часа назад

    ".....дистанционно лист нетрудоспособности могут получить только пациенты, имеющие подтвержденный диагноз «новая коронавирусная инфекция»."============ но это не точно...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    В начале статьи "дистанционно", в конце "подтверждённый диагноз"... А как подтвердить диагноз дистанционно? Нестыковочка! )

  • Николай К.

    Николай К.
    54 минуты назад

    Лучше обратиться к первоисточнику:https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1526253/

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