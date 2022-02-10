О проблемах с фонарями благовещенцам нужно сообщать в «СЛС Благовещенск»

Фото: пресс-служба мэрии Благовещенска

Диспетчерская служба «СЛС Благовещенск» принимает обращения от жителей города Благовещенска по вопросам наружного и архитектурного освещения. Так, в 2021 году в службу поступило более 1 200 обращений от горожан. Большинство заявок касалось ремонта или замены старого оборудования и профилактических осмотров.

Свои обращения благовещенцы могут оставлять на сайте svs28.ru или звонить в диспетчерскую службу по телефону 49-13-59. На сайте можно увидеть количество поступивших, исполненных, а также ожидающих исполнения и контроля обращений. На платформе указаны и необходимые номера телефонов, а также планы и фактически выполненные работы с фотоотчётами.

— Поддержание обратной связи с благовещенцами – важная часть работы в ходе реализации концессионного соглашения. В рамках этого соглашения компания «СЛС Благовещенск» модернизирует наружное и архитектурное освещение в амурской столице. Во время прямых эфиров и ко мне в директ люди часто обращаются с вопросами о замене старых светильников. Сообщают, например, что есть опоры, но фонари не горят. Теперь решать эти вопросы стало проще и быстрее, – рассказал мэр города Олег Имамеев.

Для частных лиц и организаций на сайте есть дополнительная возможность оставить заявку на предоставление во временное пользование на сетях наружного освещения мест для крепления волоконно-оптического кабеля или размещения телекоммуникационного оборудования, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

Справка АИ

В рамках проекта комплексной модернизации системы наружного освещения Благовещенска будут заменены светильники и опоры, обустроена новая кабельная канализация, выполнено освещение зданий, внедрён программно-аппаратный комплекс дистанционного управления светом, сбора и обработки данных об объектах наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки.