В медальном зачёте Олимпиады сборная России опустилась на девятое место

На данный момент в копилке российских спортсменов две золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей. Благодаря победе американской сноубордистки Хлои Ким в хафпайпе сборная США завоевала вторую золотую медаль и поднялась вверх в медальном зачёте. Таким образом, наша команда переместилась с восьмой на девятую позицию.

Первое место в медальном зачёте занимает команда Германии (5-3-0), далее идут норвежцы (4-2-4), на третьей позиции располагаются представители Швеции (4-1-2). По общему числу медалей сборная России занимает первое место (11). Далее идут норвежцы и австрийцы (по 10), пишет ТАСС. Золотые медали для российской команды завоевали лыжник Александр Большунов (скиатлон) и фигуристы в командном турнире. Серебро принесли лыжники Наталья Непряева и Денис Спицов (оба – в скиатлоне), а также сборная России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина. Бронзовые медали удалось завоевать лыжнику Александру Терентьеву (спринт), сноубордисту Виктору Уайлду (параллельный гигантский слалом), саночнице Татьяне Ивановой, фристайлистке Анастасии Смирновой (могул), шорт-трекисту Семену Елистратову и сборной по биатлону (смешанная эстафета).

Просмотров всего: 442

#Олимпиада-2022 #спорт

распечатать

Алёна Чуева