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10февраля
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сегодня, 14:23 4

В медальном зачёте Олимпиады сборная России опустилась на девятое место

По общему количеству наград наша команда лидирует

В медальном зачёте Олимпиады сборная России опустилась на девятое место
Фото: tass.ru

На данный момент в копилке российских спортсменов две золотые, три серебряные и шесть бронзовых медалей. Благодаря победе американской сноубордистки Хлои Ким в хафпайпе сборная США завоевала вторую золотую медаль и поднялась вверх в медальном зачёте. Таким образом, наша команда переместилась с восьмой на девятую позицию.

Первое место в медальном зачёте занимает команда Германии (5-3-0), далее идут норвежцы (4-2-4), на третьей позиции располагаются представители Швеции (4-1-2). По общему числу медалей сборная России занимает первое место (11). Далее идут норвежцы и австрийцы (по 10), пишет ТАСС.

Золотые медали для российской команды завоевали лыжник Александр Большунов (скиатлон) и фигуристы в командном турнире. Серебро принесли лыжники Наталья Непряева и Денис Спицов (оба – в скиатлоне), а также сборная России в смешанном командном турнире по прыжкам на лыжах с трамплина. Бронзовые медали удалось завоевать лыжнику Александру Терентьеву (спринт), сноубордисту Виктору Уайлду (параллельный гигантский слалом), саночнице Татьяне Ивановой, фристайлистке Анастасии Смирновой (могул), шорт-трекисту Семену Елистратову и сборной по биатлону (смешанная эстафета).

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#Олимпиада-2022 #спорт

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 часа назад

    Заголовок непатриотичен. На Олимпиаде в Пекине сборная России лидирует по количеству завоёванных наград.

  • Serega

    Serega
    3 часа назад

    отрицательный подъем или как там по-патриотически...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Медведь, нету официально сборной России. Нету ни флага России, ни гимна, ни герба...

    Но спортсмены из России есть. И они показывают неплохие результаты!

  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    2 часа назад

    Да нет там сборной России, есть сборная, представляющая олимпийский комитет России с соответствующим белым флажком и своей музыкой ( не гимном, а просто музыкой). А Путин на открытии представлял там только самого себя и не более того, сидел где-то в углу как частное лицо.Россию он представлял на политической встрече с председателем Си. А на открытии Олимпиады присутствовал как турист.Поэтому сидел тихо без эмоций. Вот и весь патриотизм. Это не относится к спортсменам. А за страну обидно.

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