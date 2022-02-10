Футболист Фёдор Кудряшов высказался о романе жены с Курбаном Омаровым

На своей странице в Instagram Кудряшов заявил, что они с Анастасией уже давно общаются только как родители их детей. По его словам, они пока не подавали на развод, «чтобы не поднимать шумиху». Футболист очень рад тому, что у жены уже есть своя личная жизнь, ведь «счастливая женщина — это счастье для всех». Фёдор также поблагодарил Анастасию за годы их отношений и заметил, что они, как и прежде, вместе будут воспитывать сына и дочь.

Поклонники спортсмена похвалили его за достойный ответ, но признались, что надеялись на сохранение его семьи.

Курбан Омаров быстро оправился от развода с Ксенией Бородиной, с которой они расстались прошлым летом. За последние месяцы бизнесмену приписывали отношения с косметологом Виолеттой и поэтессой Анной Егоян. Как долго продержится его союз с Анастасией Кудряшовой, предугадать очень сложно.