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сегодня, 14:06 2

Амурчанин на полгода отправится в колонию за вождение в пьяном виде

Мужчина пытался обжаловать приговор

Амурчанин на полгода отправится в колонию за вождение в пьяном виде
Фото: pixabay.com

Жителя Благовещенска признали виновным в двух фактах вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и назначили полгода лишения свободы в колонии-поселении, а также лишили права вождения на три года. Однако осуждённый и его адвокат обжаловали приговор, прося смягчить наказание, сообщает Амурский областной суд.

Уточняется, что ранее мужчина уже три раза оказывался на скамье подсудимых за аналогичное преступление, тогда ему назначали обязательные работы. В марте прошлого года благовещенца остановили инспекторы ДПС. Сотрудники полиции в салоне патрульной машины освидетельствовали амурчанина на состояние алкогольного опьянения. Наличие спирта в выдыхаемом воздухе составило 0 мг/л, поэтому его отправили на медицинское освидетельствование, но водитель отказался, тем самым признав себя пьяным. Такое преступление он совершил и в апреле.

Коллегия, учтя все обстоятельства, оставила приговор без изменений.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    А.И., и снова ЗАЧЕТ! "... Наличие спирта в выдыхаемом воздухе составило 0(!) мг/л...". Должно быть отрицательное значение?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    "ранее мужчина уже три раза оказывался на скамье подсудимых за аналогичное преступление"

    Мало дали! Надо было за каждое ранее совершённое по полгода добавить. Да ещё и за обжалование месяца три накинуть, чтоб неповадно было!

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