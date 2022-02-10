Амурчанин на полгода отправится в колонию за вождение в пьяном виде

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Жителя Благовещенска признали виновным в двух фактах вождения автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и назначили полгода лишения свободы в колонии-поселении, а также лишили права вождения на три года. Однако осуждённый и его адвокат обжаловали приговор, прося смягчить наказание, сообщает Амурский областной суд.

Уточняется, что ранее мужчина уже три раза оказывался на скамье подсудимых за аналогичное преступление, тогда ему назначали обязательные работы. В марте прошлого года благовещенца остановили инспекторы ДПС. Сотрудники полиции в салоне патрульной машины освидетельствовали амурчанина на состояние алкогольного опьянения. Наличие спирта в выдыхаемом воздухе составило 0 мг/л, поэтому его отправили на медицинское освидетельствование, но водитель отказался, тем самым признав себя пьяным. Такое преступление он совершил и в апреле. Коллегия, учтя все обстоятельства, оставила приговор без изменений.

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Кристина Хасуева