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10февраля
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сегодня, 14:35 4

Нижне-Бурейская ГЭС выработала почти два миллиарда киловатт электроэнергии

На станции подсчитали итоги ушедшего года

Нижне-Бурейская ГЭС выработала почти два миллиарда киловатт электроэнергии
Фото: администрация Нижне-Бурейской ГЭС

В 2021 году Нижне-Бурейская ГЭС произвела 1,8 миллиарда киловатт электроэнергии, что значительно превышает результаты предыдущего 2020 года. При этом гидроэлектростанции пришлось работать в условиях обводнения: в водохранилище, расположенном выше по течению, было зафиксировано шесть волн паводка.

Всего с момента пуска гидроагрегатов станции Нижне-Бурейская ГЭС произвела 5,2 миллиарда киловатт электроэнергии.

В 2020 году на ГЭС завершились работы по установке солнечных панелей. Помимо стационарных элементов была смонтирована первая плавающая солнечная электростанция мощностью 54 киловатта. Солнечная электростанция предназначена для обеспечения собственных нужд Нижне-Бурейской ГЭС.

В 2022 году впервые с момента запуска запланирован капитальный ремонт первого гидроагрегата, сообщает пресс-служба правительства области.

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#строительство #технологии #экономика #энергетика

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    теперь для амурчан бесплатно будет эл/эн.???

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Каков убыток от поставки электроэнергии в Китай?

    Озвучьте, пожалуйста, себестоимость кВт и его цену для китайских товарищей

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    это коммерческая тайна

  • Алиса65

    Алиса65
    5 минут назад

    Я рада за братьев...

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