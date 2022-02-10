Нижне-Бурейская ГЭС выработала почти два миллиарда киловатт электроэнергии

В 2021 году Нижне-Бурейская ГЭС произвела 1,8 миллиарда киловатт электроэнергии, что значительно превышает результаты предыдущего 2020 года. При этом гидроэлектростанции пришлось работать в условиях обводнения: в водохранилище, расположенном выше по течению, было зафиксировано шесть волн паводка.

Всего с момента пуска гидроагрегатов станции Нижне-Бурейская ГЭС произвела 5,2 миллиарда киловатт электроэнергии.

В 2020 году на ГЭС завершились работы по установке солнечных панелей. Помимо стационарных элементов была смонтирована первая плавающая солнечная электростанция мощностью 54 киловатта. Солнечная электростанция предназначена для обеспечения собственных нужд Нижне-Бурейской ГЭС.

В 2022 году впервые с момента запуска запланирован капитальный ремонт первого гидроагрегата, сообщает пресс-служба правительства области.