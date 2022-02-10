В Иркутской области двое мужчин обвиняются в контрабанде древесины на 955 миллионов рублей

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Двое жителей Иркутской области предстанут перед судом за контрабанду стратегически важных ресурсов, приобретение, хранение, перевозку, переработку в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины и легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В 2014-2016 годах обвиняемые и несколько неустановленных лиц купили и переработали древесину, чтобы продать в виде пиломатериалов хвойных и лиственных пород. Объём дерева составил более 212 кубических метров, а сумма – более 955 миллионов рублей. Древесину они экспортировали в другие страны, заключив перед этим международные контракты.

Также с 2015 по 2017 годы мужчины получили более 26 миллионов рублей от иностранного партнёра при совершении контрабанды. Злоумышленники легализовали деньги, зачислив их на счета фирм-однодневок.

Контрабандисты совершили 16 тяжких и особо тяжких преступлений. Расследование уголовного дела окончено, его передали в суд.