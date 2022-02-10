Жители Благовещенска жалуются на гололёд после снегопада

На благовещенских дорогах последние сутки выдались непростыми, комбинация дневного тепла и круглосуточно падающего снега создала очень скользкое покрытие на проезжей части. В редакцию Амур.инфо обратились жители города, которые рассказали, что на пересечении улиц Красноармейской – Загородной дорожное покрытие представляет из себя сплошной каток, на котором заносит даже пассажирские автобусы.

По словам читателей, на участке от этого перекрёстка до роддома практически невозможно двигаться. Между тем в мэрии знают о ситуации и ведут работу со вчерашнего дня.

— Снег пошёл, сразу были подняты рабочие планы, специально составленные для таких случаев. Там, где большой траффик, дороги уже подсыпаны, также в течение дня отслеживалась ситуация и велись работы не только на этом участке, но и в целом по городу. Конечно, отсев раскатывается в течение дня автомобилями, а кроме того, снег шёл и после отсыпки, в связи с чем желаемого сцепления добиться не получается. Нужно понимать, что одномоментно убрать весь снег невозможно, мэрия просит всех быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию в потоке транспорта, – прокомментировали в пресс-службе администрации города.

Также в мэрии сообщили, что вопросы, связанные с уборкой городских улиц, можно адресовать в муниципальное предприятие ГСТК по телефонам: 8 (4162) 99-08-62, 8 (4162) 99-21-21.

С особенностями уборки снега в Благовещенске агентство Амур.инфо уже разбиралось в более раннем материале с помощью приглашённого эксперта.