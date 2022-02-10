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сегодня, 13:02 5

На Сахалине любители собачатины создали свою группу в WhatsApp и возмутили общественность

Позже странную группу удалили

На Сахалине любители собачатины создали свою группу в WhatsApp и возмутили общественность
Фото: pixabay.com

Группу «Любители корейской кухни» с рецептами из собачатины и кошатины обнаружили жители Сахалина. Позже странную группу удалили, конкретную цель создателей выяснить не удалось, пишет «Sakhalin.info».

Вступить в группу и сделать несколько скриншотов удалось одному из зоозащитников, но администрация быстро удалила подозрительные номера. Правила для новых участников группы чётко разъяснили: «Объясняю новеньким. В этой группе мы делимся рецептами, впечатлениями от собачатины, кошатины и т. д. Однако веселье тоже приветствуется». Позже один из участников отправил в чат фотографию с собакой и пригласил всех на барбекю. Правда, после закрытия группы молодой человек в личной переписке отправил видео с питомцем и заверил, что собака жива и здорова.

— Не хочу об этом думать, даже рассуждать на эту тему, но, если говорить откровенно, это сплошь и рядом. Собак едят, это никакой не секрет. Их снимают с цепей, много домашних собак пропадает. Кому и зачем они были бы нужны, если бы не это? – говорит Ирина Савицкая, директор южно-сахалинского приюта для бездомных животных «Пес и кот».

И сахалинцам вправду есть за что переживать: недавно всех потрясла история домашнего лабрадора Арчи. Пса убили и продали мясо кафе.

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#животные

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Комментарии
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  • холостяк

    холостяк
    3 часа назад

    Комментарий к ст. 245 УК РФ

    https://ukrfkod.ru/statja-245/

    1. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, -

    наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

    2. То же деяние, совершенное:

    а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

    Корыстные побуждения означают стремление извлечь материальную выгоду для себя или других лиц, избавиться от затрат. На практике, например, ст. 245 УК РФ вменяют лицам, отлавливающим или выращивающим собак для их последующего забоя и использования в приготовлении блюд, устроителям собачьих боев и др.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Холостяк, как поживают алабаи, ежедневно отлавливаемые тобой с целью (осмелюсь предположить) размещения их в трёхстах приютах Благовещенска, о которых ты рассказывал в ныне почившем форуме амуринфы?

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    Ну, наконец-то. Я уж думал, загрызли.

    Где пропадали?

    Кстати, впредь советую ссылки на правовые документы давать на сайты Гаранта, Консультанта или официальный портал правовой информации. А не на хренпоймичто, слепленное на коленке непонятно кем.

    Вы всерьез считаете, что тут никто интернетом пользоваться не умеет и УК не читал? Просветитель вы наш. :)))

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    55 минут назад

    Нельзя ли решить вопрос с бродячими собаками полюбовно, чтобы и любители собак (гастрономические) были сыты и нелюбители собак (возмущенная общественность) были довольны. Какое изящное решение насущной проблемы.

  • Alexander3666

    Alexander3666
    5 минут назад

    Безобидные группы возмущают психически больных зоошизоидов дескать собачек в мессенджерах обижают, однако случаи убийств детей сворами бездомных собак мало кого трогают. Граждане КНР к слову на стройках регулярно собачек кушают и ничего... никто не возмущается.

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