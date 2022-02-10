На Сахалине любители собачатины создали свою группу в WhatsApp и возмутили общественность

Вступить в группу и сделать несколько скриншотов удалось одному из зоозащитников, но администрация быстро удалила подозрительные номера. Правила для новых участников группы чётко разъяснили: «Объясняю новеньким. В этой группе мы делимся рецептами, впечатлениями от собачатины, кошатины и т. д. Однако веселье тоже приветствуется». Позже один из участников отправил в чат фотографию с собакой и пригласил всех на барбекю. Правда, после закрытия группы молодой человек в личной переписке отправил видео с питомцем и заверил, что собака жива и здорова.

— Не хочу об этом думать, даже рассуждать на эту тему, но, если говорить откровенно, это сплошь и рядом. Собак едят, это никакой не секрет. Их снимают с цепей, много домашних собак пропадает. Кому и зачем они были бы нужны, если бы не это? – говорит Ирина Савицкая, директор южно-сахалинского приюта для бездомных животных «Пес и кот».

И сахалинцам вправду есть за что переживать: недавно всех потрясла история домашнего лабрадора Арчи. Пса убили и продали мясо кафе.