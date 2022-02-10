Никита Джигурда признался, что сможет простить измену жены

В интервью Елене Ханге Джигурда заявил, что расставание с Анисиной было заранее спланированным. По его словам, в то время был скандал с наследством Людмилы Браташ. Знакомые предупредили артиста, что он должен быть постоянно на виду, иначе риэлтерская мафия, против которой выступил Никита, могла его убить. Поэтому актёр договорился с супругой, после чего их развод широко обсуждался в СМИ.

Однако в тот период брак Джигурды и Анисиной действительно оказался под угрозой. Актёр признался, что надёжный источник сообщил ему об измене жены — якобы у фигуристки есть богатый любовник во Франции.

Для Никиты эта новость стала потрясением. Он вспомнил, как стоял у портрета жены и плакал. Тем не менее Джигурда смог простить Анисину, поскольку очень её любил. Уже позже стало известно, что история про измены была ложью.

Артист часто повторяет, что очень любит свою супругу. Зимой 2021 года звёзды снова поженились, устроив пышный праздник. Джигурде и Анисиной не удаётся всегда быть вместе, ведь актёр работает в России, а его семья живёт во Франции. Однако Никита пользуется любой возможностью, чтобы воссоединиться с близкими.