На Дальнем Востоке впервые пройдёт международная биеннале визуальных искусств

С августа по ноябрь 2022 года впервые международный художественный проект пройдёт на территории Приморского и Хабаровского краёв. Произведения 80 участников из 17 стран мира будут продемонстрированы на 30 площадках.

Во Владивостоке организаторы говорят о 23 площадках, в Хабаровске – о семи.

Проект вырос из владивостокской международной биеннале, которая проводится уже в десятый раз. Проект стал масштабнее и стал дальневосточным международным фестивалем.

С 1998 года биеннале проводилась раз в два года, иногда и с большим перерывом. В сентябре 2021 года во время Восточного экономического форума подписано соглашение, соорганизаторами фестиваля стали Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморского края и фонд культурных инициатив «Энсо». Попечительский совет биеннале возглавил министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

— Цель проведения таких масштабных мероприятий – показать всё лучшее и интересное в современной культуре, в искусстве, а также привлечь дополнительное внимание к Дальнему Востоку как к территории, концентрирующей таланты. Это важный вклад в развитие дальневосточных городов, в глобальное продвижение региона, – прокомментировал министр.

В этом году куратор основной программы биеннале – Кэндзиро Хосака, директор музея искусств префектуры Сига (Япония), поэтому слоган и основная тема фестиваля созвучны японской поэзии: «Созерцая волны».

— Во время пандемии COVID-19 не проходит и дня, чтобы мы не сталкивались с понятием «волны». Мы проводим наши дни, наблюдая за ростом графика числа инфицированных людей, задаваясь вопросом, когда придет следующая волна пандемии. Наблюдение за волнами – наша новая норма. Однако в распоряжении людей и раньше были инструменты для этого: океанография, физика, квантовая механика, астрономия и математика. Тем интереснее, как художники интерпретируют метафоричность волны в своих произведениях, предлагая зрителю проанализировать разные стороны жизни человека через призму свойств этого явления, – говорит Кэндзиро Хосака.

Гости международного фестиваля познакомятся с работами 80 художников из 17 стран. Площадками во Владивостоке станут Приморская картинная галерея, галерея «Арка», ЦСИ «Артэтаж», Художественный музей ДВФУ, залы Союза художников, галерея «Централ», Ворошиловская батарея, фортификационные объекты Владивостокской крепости.

В Хабаровске произведения искусства примут Дальневосточный художественный музей, центр современного искусства «Артсерватория», кинотеатр «Совкино», краевой музей имени Н. И. Гродекова, Дальневосточная государственная научная библиотека и здание старого аэропорта.

Открытие Дальневосточной биеннале будет 19 августа 2022 года, продлится она до 4 ноября 2022 года.