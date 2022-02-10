«Сахалянский десант»

На открытии гости выставки увидят фотографии и личные вещи советских солдат из семейных архивов, настоящую пушку 45 калибра, образцы оружия и многое другое. Все экспонаты представлены Амурской областной общественной организацией мотолюбителей «МотоПатриот» @motopatriot.