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10февраля
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сегодня, 13:00 0

«Сахалянский десант»

Выставка пройдёт с 8 по 25 февраля

«Сахалянский десант»

В Доме ремёсел @domremesel начинает работу выставка-память «Сахалянский десант», посвящённая подвигу героев-амурцев и памяти операции «Сахалянский десант».

На открытии гости выставки увидят фотографии и личные вещи советских солдат из семейных архивов, настоящую пушку 45 калибра, образцы оружия и многое другое. Все экспонаты представлены Амурской областной общественной организацией мотолюбителей «МотоПатриот» @motopatriot.

Просмотров всего: 302

#Видео: Разное

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