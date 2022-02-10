«Сахалянский десант»
Выставка пройдёт с 8 по 25 февраля
В Доме ремёсел @domremesel начинает работу выставка-память «Сахалянский десант», посвящённая подвигу героев-амурцев и памяти операции «Сахалянский десант».
На открытии гости выставки увидят фотографии и личные вещи советских солдат из семейных архивов, настоящую пушку 45 калибра, образцы оружия и многое другое. Все экспонаты представлены Амурской областной общественной организацией мотолюбителей «МотоПатриот» @motopatriot.
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