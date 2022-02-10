Анастасия Волочкова заработала на романе с банщиком три миллиона рублей

Роман Анастасии Волочковой с Сергеем Кузнецовым, занимающимся банным бизнесом, продлился всего несколько недель. Пара вместе слетала на Мальдивы и рассталась вскоре после возвращения в Россию. Несмотря на разрыв, этот роман принёс артистке финансовую выгоду. Об этом рассказал источник, близкий к балерине.

Несколько недель подписчики Волочковой обсуждали её нового бойфренда, на аккаунт балерины в Instagram массово подписывались новые пользователи. Благодаря приросту аудитории Анастасия смогла повысить стоимость рекламы на своей странице на 20 %.

После скандала в самолёте из-за маски, в который попала Волочкова вместе с избранником, количество её подписчиков снова увеличилось. Эта история позволила балерине увеличить стоимость рекламы ещё на 10%.

Сейчас один рекламный пост в Instagram Волочковой стоит 120 тысяч рублей. Видеоролик с участием звезды обойдётся заказчику в несколько раз дороже. После расставания с Кузнецовым Анастасия опубликовала в блоге несколько постов с бьюти-гаджетами и парфюмом для дорогих автомобилей, что принесло ей около трёх миллионов рублей дохода.

Пиар-технолог Магомед Сурхайханов заявил, что из подобного рода историй артисты стараются выжать максимум и поднимают свой тариф минимум на 30 %. По его словам, некоторые знаменитости пытаются извлечь выгоду из любых ситуаций и зарабатывают даже на гибели своих близких.