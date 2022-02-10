Анастасия Волочкова заработала на романе с банщиком три миллиона рублей
Волочкова сумела извлечь выгоду из романа с Сергеем Кузнецовым
Недавно Анастасия Волочкова рассталась со своим бойфрендом Сергеем Кузнецовым. Однако балерина смогла получить выгоду из их романа, заработав на этой истории около трёх миллионов рублей, пишет ФАН.
Роман Анастасии Волочковой с Сергеем Кузнецовым, занимающимся банным бизнесом, продлился всего несколько недель. Пара вместе слетала на Мальдивы и рассталась вскоре после возвращения в Россию. Несмотря на разрыв, этот роман принёс артистке финансовую выгоду. Об этом рассказал источник, близкий к балерине.
Несколько недель подписчики Волочковой обсуждали её нового бойфренда, на аккаунт балерины в Instagram массово подписывались новые пользователи. Благодаря приросту аудитории Анастасия смогла повысить стоимость рекламы на своей странице на 20 %.
После скандала в самолёте из-за маски, в который попала Волочкова вместе с избранником, количество её подписчиков снова увеличилось. Эта история позволила балерине увеличить стоимость рекламы ещё на 10%.
Сейчас один рекламный пост в Instagram Волочковой стоит 120 тысяч рублей. Видеоролик с участием звезды обойдётся заказчику в несколько раз дороже. После расставания с Кузнецовым Анастасия опубликовала в блоге несколько постов с бьюти-гаджетами и парфюмом для дорогих автомобилей, что принесло ей около трёх миллионов рублей дохода.
Пиар-технолог Магомед Сурхайханов заявил, что из подобного рода историй артисты стараются выжать максимум и поднимают свой тариф минимум на 30 %. По его словам, некоторые знаменитости пытаются извлечь выгоду из любых ситуаций и зарабатывают даже на гибели своих близких.
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